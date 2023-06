AEW | Chris Jericho rivede i suoi fantasmi | sarà Naito il partner di Sting ed Allin a Forbidden Door!

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 25 giugno 2023) In apertura della seconda puntata di Collision, Suzuki esono arrivati sul ring, chiedendo a gran voce di scoprire ildiedDoor. Ovviamente i due non si sono fatto pregare e, dopo aver raggiunto il quadrato, hanno fatto il tanto atteso nome. Tetsuyasi è presentato sul ring! Accoglienza folle del pubblico per uno dei rivali storici di, il primo in NJPW dopo l’addio alla WWE. I due, pur non venendo alle mani, hanno avuto un intrigante faccia a faccia. Scongiurato quindi il rumor killer su Goldberg, ma la presenza diDoor impreziosisce ancor di più l’evento già di per se attesissimo.