E' stato il capitano del periodo d'oro dell'Ascoli , quello che nella stagione 1979 - 1980 centrò il quarto posto.era il mediano e il capitano dei bianconeri guidati in panchina da Giovan Battista Fabbri e dal vice Mario Colautti . Al termine di quella stagione la Figc volle premiare i marchigiani ...

Adelio Moro: «Ho vissuto in un calcio più umano» L'Eco di Bergamo

INTERVISTE ALLO SPECCHIO. Il centrocampista di Atalanta, Inter, Ascoli: «Oggi una squadra non è più una famiglia». Questa intervista è parte del progetto «Interviste allo specchio», condiviso con «Il ...