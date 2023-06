A290_ß elettrica francese

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 giugno 2023) Dopo essere stata svelata a Bristol lo scorso 9 maggio, la nuova show-cardel marchio Alpine si è avventurata per la prima volta sulle strade di Dieppe. Senza dimenticare la R5 Alpine, i fan hanno potuto scoprire per la prima volta l'A290 ß, una vera Alpine di grande personalità. Con la motorizzazionee il design ispirato alle Alpi, ha saputo portare le montagne in città. Nelle strade di Dieppe, in presenza di tanti appassionati della Marca, questa show-car sportiva edsegna l'ingresso di Alpine in una nuova era e intende inaugurare un nuovo modo di vivere la sportività. Gli spettatori hanno potuto scoprire l'A290 ß, esposta sul prato del lungomare della città e la sua inedita configurazione a tre posti che pone il conducente al centro dell'esperienza di guida sportiva Alpine. ...