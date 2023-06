A Sorrento il primo Festival dedicato alle serie tv coreane | delegazione del Comune nel Paese asiatico

(Di domenica 25 giugno 2023) Unadeldi, guidata dal vice sindaco, Gianluigi De Martino, è in questi giorni nella Repubblica di Corea per programmare iniziative ed eventi da realizzare con la Città di Gangneung, gemellata dal novembre del 2021. Il vice sindaco De Martino, accompagnato dalla responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali, Silvana Gargiulo e da Bianca Terracciano, del Laboratorio Romano di Semiotica dell’Università La Sapienza di Roma, stanno incontrando in queste ore i vertici del governo e delle istituzioni culturali locali, per l’organizzazione, nel prossimo mese di marzo, del K-dramafortunatetelevisive sudche contano milioni di fan in tutto il mondo, di cui circa 900mila solo in Italia. ...

Lemonjazz Festival2023 prende il via illuglio in Villa Fiorentino nella città del limone con concerti che offrono stili diversi e sonorità di successo. Ad ingresso gratuito (ad esaurimento posti) gli ...Avellino . Dalalla Virtus Francavilla si intensificano i contatti verso l'apertura ufficiale della ... La punta dovrebbe saltare i primi allenamenti nel ritiro di Palena C'è, inoltre, il...Una rassegna sul fenomeno culturale in espansione con milioni di fan nel mondosi candida così ad essere ilPaese, fuori della Corea del Sud, ad ospitare una rassegna tutta puntata su ...

A Sorrento il primo Festival dedicato alle serie tv coreane ... Il Denaro

Questa notte a Piano di Sorrento i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia sorrentina hanno arrestato per furto di bici elettrica due persone, un uomo e una donna, già ...COMUNICATO – modello esercizio per Sorrento sperimentazione estiva 2023 A partire da lunedì 3 luglio sulla linea Napoli Sorrento, in accordo con le organizzazioni sindacali, parte la sperimentazione c ...