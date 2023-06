A Mottola la “Festa di San Pietro” 2023

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 25 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Torna a, dopo quattro anni di pausa imposta dalla pandemia, ladi San, importante manizione popolare giunta quest’anno alla ventiduesima edizione. È organizzata dal Gruppo Folkloristico “Fnodd OdV” con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura dell’Amministrazione Comunale die in collaborazione con la Parrocchia di SanApostolo retta da Don Graziano Marangi. Ladi Sansi terrà, nella serata di giovedì 29 giugno, sul sagrato della Chiesa di SanApostolo, in Via Gerolamo Gerloni a, dove nell’occasione saranno allestiti stand enogastronomici, di artigianato e di ...