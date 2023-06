“A Dubai la vita è molto cara e il mercato del lavoro non ha le tutele che abbiamo in Italia Ma tornare mi mette tristezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) “Con Singapore è stato amore a prima vista. Aci siamo trasferiti da 4 anni: è una città moderna, efficiente, cosmopolita, pulita e sicura. Durante la pandemia ho avuto il terzo figlio edeciso di rimanere qui”. Annamaria Ronca ha 40 anni ed è originaria di un piccolo paesino in provincia di Salerno. La sual’ha trascorsa tra Europa, Asia e Africa. La prima esperienza all’estero per Annamaria arriva in Guinea, nel 2007 (laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Orientale di Napoli), poi l’impegno con Medici senza Frontiere in Burundi, Libia, Kivu (Repubblica democratica del Congo) e Repubblica Centrafricana. Nel 2009 il trasferimento a Singapore per lavorare alle Olimpiadi giovanili. “Ho fatto il mio primo viaggio con mio padre all’età di 12 anni e mi è piaciuto così tanto che mi sono ripromessa di scoprire quanti ...