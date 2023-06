80 milioni per la capacità di ricerca e innovazione delle imprese del Piemonte

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 25 giugno 2023) Nuova misura della Regioneper sviluppare e rafforzare ledie die del sistema dianche con l’introduzione di tecnologie avanzate. La dotazione finanziaria del primo bando – rivolto in particolare alle micro, piccole e mediee alle start up innovative, ma anche alle grandie agli organismi dipurché in collaborazione con le pmi, tutti con sede operativa o produttiva in, e che verrà pubblicato nelle prossime settimane – sarà di 80di euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-27. Seguiranno altri bandi con cadenza annuale. “Ilrisulta ...