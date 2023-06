8 giocatori che hanno rifiutato importanti trasferimenti

Leggi su justcalcio

(Di domenica 25 giugno 2023) Breaking: “La lealtà è difficile nel calcio”, ha dichiarato l’ex difensore del Manchester City Vincent Kompany nel 2017. “Tutti lo vogliono, ma in realtà i dirigenti pensano: ‘Se riesco a trovare un giocatore migliore, sei fuori’ e ipensano: ‘Se riesco a trovare un club che vince più partite, sono fuori'”. Eppure non è sempre così. Non tutti isono guidati da incentivi monetari o dalle luci brillanti dei club più grandi, e questi ragazzi lo dimostrano… 1. Alan Shearer (Newcastle) Alan Shearer hale aperture degli altri per il suo amato Toon (Credito immagine: Getty)Dopo essersi unito al Manchester United, Romelu Lukaku ha dichiarato in un’intervista: “Chi direbbe di no alla squadra più grande del mondo?” L’attaccante veterano Alan Shearer ha risposto rapidamente, twittando: “L’ho fatto. Ho ...