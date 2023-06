40 anni fa la scomparsa di Emanuela Orlandi | sit-in vicino al Vaticano

(Di domenica 25 giugno 2023) Questa mattina in Largo GiovXXIII a Roma è andato in scena un sit-in per, a 40dalla sua misteriosa. Poi, poco prima delle 12, tutti i partecipanti si sono diretti insieme verso la vicina Piazza San Pietro, per l’Angelus di Papa Francesco. “Mi auguro che domenica papa Francesco dica una parola, una parola di speranza, spero che lui voglia prendere una posizione”, aveva detto il fratello Pietronei giorni scorsi. “Lui lo sa che siamo lì – aveva aggiunto – sono informate le persone a lui vicine e spero dica qualcosa anche come segno di speranza”. Era il 22 giugno del 1983 quando la 15enne figlia di un messo papale, nata e cresciuta tra le mura leonine, uscì di casa per andare a lezione di Musica nella scuola adiacente alla Basilica di ...

... istantanee con l'immagine dei manifesti che ormai 40fa tappezzarono i muri della Capitale per la ricerca della cittadina vaticanail 22 giugno 1983. In tanti hanno raccolto l'invito ...Alberto Angela torna in tv a dieci mesi di distanza dalladel padre, Piero Angela. Lo fa con un programma nuovo, che raccoglie l'eredità di ... " NegliSettanta, per esempio, ha ...I manifestati del sit - in di oggi per i 40dalladi Emanuela Orlandi, "qualora vogliano assistere all'Angelus del Santo Padre del prossimo 25 giugno, potranno accedere in piazza San Pietro con maglie a tema e striscioni". E' ...

Bimba scomparsa a Firenze, dalle indagini nuovi dettagli su 10 giugno Adnkronos

AGORDO - «Sarei contento se Leonardo fosse ancora con noi. Ma la vita è così: prima o poi tocca a tutti andarsene. Voglio sperare, però, che possa vedere ed ...Oggi il sit-in in ricordo di Emanuela Orlandi, a 40 anni dalla sua scomparsa, per chiedere che venga fatta giustizia ...