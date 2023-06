40 anni fa la scomparsa di Emanuela Orlandi | il Papa | “Prego per lei e per la sua famiglia”

(Di domenica 25 giugno 2023) Città del Vaticano – A 40dalla(leggi qui),Francesco ricorda pubblicamente. Affacciato su una piazza San Pietro gremita da 20mila fedeli e arroventata dal sole, il Pontefice che ha riaperto le indagini sul caso (leggi qui), alla fine dell’Angelus esprime la sua vicinanza alla: “In questi giorni ricorre il 40°versario delladi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere, ancora una volta, la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara”. In piazza San Pietro è presente un gruppo ...

...a ricordo dell'anniversario di quel 22 giugno 1983 quando 15enne cittadina Vaticananel ... Purtroppo in 40si sono alternati decine di inquirenti (alcuni molto preparati, altri in cerca ...A pochi giorni dall' anniversario dei 40dallaa Roma dell'adolescente residente in Vaticano, Emanuela Orlandi , il Papa ha espresso vicinanza ai familiari ed in particolare alla madre,...Parole vere, umane, pesate da papa Francesco nel dopo Angelus odierno in coincidenza con i 40delladi Emanuela Orlandi, una storia rimasta oscura che riaffiora nell'opinione pubblica ...

Papa Francesco dopo l'Angelus ha ricordato Emanuela Orlandi a 40 anni dalla scomparsa dalla città del Vaticano ...