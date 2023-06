25 giugno 1960 | buon compleanno Aldo Serena

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 25 giugno 2023)Il 25delnasce. L’ex attaccante di Inter, Juventus, Torino e Milan compie 63 anni. Ha esordito proprio in Serie A con i nerazzurri. Dopo i passaggi al Como e al Bari prima del primo ritorno e di una nuova separazione per andare a vestire la casacca del Diavolo. Poi è tornato per una seconda volta ma poi si è separato nuovamente prima di andare a vestire la maglia granata e quella bianconera. Nel 1987 torna a vestire il club della Beneamata dove starà per quattro stagioni prima di chiudere la carriera con i rossoneri. Sui social la Vecchia Signora ed i nerazzurri gli hanno fatto gli auguri. Ecco i post:...