20 anni di assenze su 24 | scatta la stangata contro la prof assenteista

...fiction televisiva diretta da Monica Vullo che occupa il pomeriggio di Rai1 da diversiormai. ... Tra lee grandidella fiction, invece, abbiamo Giusy Buscemi che recitava nel ruolo di Teresa ......partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero perché vi ha già svolto più di sei. ... Con questo emendamento si chiede il ripristino delle graduatorie per le supplenze per le...... 67prossimo alla pensione, ha così parlato al Corriere della Sera del 'record' balzare la ... Per alcuni hanno pesato le, per altri la pandemia. Le lezioni alternate tra presenza e Dad alla ...

"20 anni di assenze su 24": scatta la stangata contro la prof ... ilGiornale.it

La professoressa di storia e filosofia ha accumulato un ingente quantitativo di assenze nella sua carriera, e in classe ha dimostrato tutte le sue lacune: la Cassazione conferma il provvedimento di de ...Prof assente per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio come docente di storia e filosofia alla scuola secondaria. E nei soli quattro mesi di fila in cui si era dedicata alla classe, provoca le..