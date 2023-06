Zelensky | ora la debolezza della Russia è evidente | l’Ucraina protegge l’Europa

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 giugno 2023) Con un lungo messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr, commenta la rivolta del gruppo Wagner contro i leader militari russi cercando di trarre un vantaggio mediatico da utilizzare per compattareed ottenere più aiuti e armi intravedendo una possibile vittoria. “Ora c’è così tanto caos che nessuna menzogna può nasconderlo…La– scrive. – Chi sceglie la via del male distrugge se stesso. Invia colonne di truppe per distruggere la vita di un altro Paese, ma non riesce a impedirgli più di fuggire e di tradirlo quando la vita resiste. Terrorizza con i missili e, quando vengono abbattuti, si umilia per ricevere uno Shahed (drone iraniano, ndr)”. “Disprezza la gente e manda centinaia di migliaia di ...