Zelensky dice che la rivolta (poi rientrata) è solo l'inizio e le sue truppe attaccano a est

"L'uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi",in russo. "Sono sicuro - aggiunge - che non è più a Mosca. Chiama da ...Sa di cosa ha paura, perché lui stesso ha creato questa minaccia", ha aggiuntoin serata in un discorso alla nazione a coronamento della giornata - shock. Per molti ucraini interpellati dai ...Le conseguenze Sul fronte ucraino non ci sono stati grandi cambiamenti e Kievche le forze ... Mondoammette: "La controffensiva è più lenta di quanto vorremmo" Davide Maria De Luca ©

Golpe fallito a Mosca, l'affondo di Zelensky: «Oggi il mondo ha visto ... Open

L'Ucraina ha annunciato che, approfittando della crisi in Russia, è stata lanciata un'ampia offensiva verso est, mirata a riconquistare i territori che sembrano improvvisamente più accessibili nel Don ...Intervista al consigliere di Zelensky: “Oggi i russi hanno visto la guerra arrivare sul loro territorio. E si accorgono che il presidente non è più in ...