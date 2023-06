You | Penn Badgley rivela che era ad un passo dall’ottenere un importante ruolo in una serie iconica | ecco quale

(Di sabato 24 giugno 2023) Ha raggiunto il massimo della notorietà con Gossip Girl, l’attore americanoBagley, nei panni del noto personaggio Dan Humphrey. Ma con You, sembrerebbe aver raggiunto in egual modo il successo: la prima parte della quarta stagione è disponibile su Netflix dal 9 febbraio scorso., che nellainterpreta Joe Goldberg, che vedremo trasformarsi sotto il falso nome di Jhonatan Moore, ha ammesso però di essere arrivato molto vicino ad interpretare un altro personaggio, prima di sfondare sul piccolo schermo con Gossip Girl. Ancora prima di proporsi per quest’ultima e per You, infatti, ha tentato la fortuna proponendosi neldi Jesse in Breaking Bad. Alla fine, ad avere la meglio è stato Aaron Paul, che tra l’altro ha vinto ben tre Emmy Awards, per quella parte. Ma in una delle ultime interviste rilasciate ...

Si prosegue con alcune anticipazioni sulla quinta e ultima stagione diBadgley ha raccontato in una breve clip cosa i fan devono aspettarsi dagli ultimi episodi. Teaser inedito per la ...Stagione 5 Un nuovo video5, l'annunciata quinta stagione diè stato rilasciato, conBadgley Tratta dal bestseller di Caroline Kepnes 'Tu' . 'Cosa faresti per amore' il brillante ......è stato annunciato chesi sarebbe concluso con la quinta stagione e, mentre non sono stati svelati dettagli in merito, durante il TUDUM tenutosi in Brasile l'interprete del protagonista...

YOU 5: Penn Badgley rivela cosa dobbiamo aspettarci dall'ultima ... ComingSoon.it

Dopo il successo nel ruolo di Mercoledì Addams, Jenna Ortega potrebbe tornare a interpretare Ellie Alves in "You 5", la popolare serie Netflix con protagonista ...Dopo il successo nei panni di Mercoledì Addams, Jenna Ortega potrebbe tornare a vestire quelli di Ellie Alves in You 5, con protagonista Joe ...