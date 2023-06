WWE | Solo Sikoa fuorioso demolisce tutto e tutti | devono intervenire gli Usos

(Di sabato 24 giugno 2023) La Civil War all’interno della Bloodline èall’inizio. Ieri notte a SmackDown, Roman Reigns non si è palesato dopo quanto accaduto sette giorni fa, con Jey Uso che ha deciso di rimane a fianco di Jimmy. Per contro abbiamo visto un, con al suo fianco Paul Heyman, di pessimo umore, pronto a distruggere. A farne le spese, in particolare, sono stati Ridge Holland e Sheamus.il distruttore Ieri notte a SmackDown,era di pessimo umore visto quanto sta accadendo all’interno della Bloodline. A farne le spese è stato Ridge Holland che ha dovuto subire il tremendo samoan spike finendo ko. A questo punto Sheamus lo ha sfidato e i due si sono affrontati nel main event della serata. Anche l’irlandese, però, ...

La WWE la prossima settimana volerà in Europa, dove regalerà ai fan un grandissimo weekend di wrestling. Venerdì ci sarà SmackDown, mentre sabato sarà tempo di Money in the Bank. Nelle scorse ore, la ...Dopo aver visto le campionesse indiscusse diventare realtà, la WWE annuncia grandi match per la prossima settimana ...