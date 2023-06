WWE | Sarebbe già stato deciso il vincitore del Royal Rumble match 2024

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 24 giugno 2023) La WWE è pronta a imboccare la strada che porta a due dei PPV più importanti dell’anno: Money in The Bank prima e SummerSlam poi. Nonostante i due grandi eventi in arrivo, la compagnia avrebbe già iniziato a pianificare il futuro. Infatti, secondo alcuni report,giàil prossimodel. Alcuni report indicano GUNTHER come il favorito numero uno alla vittoria finale, ma stando a quanto riportato da Ringside News, i fan dovranno aspettarsi ben altro. Le voci Ringside, infatti, ha contattato un noto membro del team creativo della WWE per chiedere a proposito dei piani della compagnia per la. Stando a quanto riportato dalla fonte, ildella ...