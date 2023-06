WWE | Annunciato il match valevole per i Women’s Tag Team Championships a MITB

(Di sabato 24 giugno 2023) Durante l’ultimo episodio di SmackDown, Shayna Baszler e Ronda Rousey hanno unificato i loro WWETagagli NXTTagdetenuti da Isla Dawn e Alba Fyre. Al termine del, però, Liv Morgan ha fatto il suo ritorno dopo l’infortunio e ha affiancato Raquel Rodriguez sul ring, lanciando la sfida alle campionesse. La conferma Durante la puntata odierna di SmackDown LowDown, la WWE hache a Money In The Bank, Liv Morgan e Raquel Rodriguez sfideranno le neo-campionesse in unper le cinture. Raquel e Liv, il mese scorso, hanno dovuto rinunciare alle cinture a causa dell’infortunio patito da Liv, mentre Rousey e Baszler hanno vinto un ...

Oggi 2K ha annunciato che è disponibile il Race to NXT Pack, terzo contenuto scaricabile per WWE 2K23, il gioco con i voti più alti nella storia del franchise secondo Metacritic. Il Race to NXT Pack presenta ...

Sono ben tre i segmenti annunciati per la prossima puntata di Raw, compreso un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Seth Rollins dopo il doppio attacco di Finn Balor di lunedì e martedì. Il World ...