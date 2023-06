WTA Birmingham 2023 | Krejcikova e Ostapenko rispettano il pronostico e volano in finale

(Di sabato 24 giugno 2023) Barboratorna in forma nel WTA 250 didopo le deludenti uscite stagionali sulla terra battuta: la campionessa 2021 del Roland Garros sconfigge Lin Zhu con il punteggio di 6-3 6-2 e si qualifica per la decimadella sua carriera, con un bilancio che al momento recita 6 vittorie e 3 scontitte. L’ex numero 2 del mondo, che nel corso di questo torneo ha giocato un tennis molto ordinato, non ha avuto grandi problemi a disinnescare le trame tattiche della sua rivale, per giunta alle prese con qualche acciacco di natura fisica. L’avversariainsarà Jelena, in quel che sarà la sfida tra due ex campionesse nel singolare sulla prestigiosa terra parigina: la lettone ha sconfitto un osso duro come Anastasia Potapova e l’ha fatto con il ...

...Rune in de Minaur - Rune (Queen's) Zverev in Bublik - Zverev (Halle) Bautista Agut in Bautista Agut - Rublev (Halle) Kvitova in Garcia - Kvitova (Berlino) Krejcikova in Krejcikova - Zhu ()...Proseguono a Cracovia i Giochi Europei 2023, mentre i tornei di tennis in Germania (Atp Halle eBerlino) e in Inghilterra (Atp Queen's e) sono giunti alle battute finali. Spazio ...Il circuitoresta in Inghilterra dopo i tornei di Nottingham ee fa tappa nell'estremo sud. Tante le giocatrici di spicco ai nastri di partenza del torneo di Eastbourne, dove a guidare ...

Tennis, è tempo di semifinali nei quattro tornei che rappresentano un sostanzioso antipasto di Wimbledon: pronostici.Si sono giocati i quarti di finale del WTA 250 di Birmingham, e non si può dire che siano state particolarmente noiose, anzi. Il tennis femminile, privato della giornata a Berlino dalla pioggia, s'è v ...