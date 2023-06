WTA Birmingham 2023 | Barbora Krejcikova e Jelena Ostapenko in finale

(Di sabato 24 giugno 2023) Ci sarà il settimo confronto in carriera tradomani, nelladel WTA 250 di. La ceca e la lettone, infatti, si sono qualificate per ladell’evento britannico, e competeranno rispettivamente per il settimo e sesto titolo della carriera (con la ceca che ha un bilancio di 6-3 nelle finali contro il 5-8 dell’avversaria). Nella sostanza, sono i primi sei game della prima semi, quella chevince contro la cinese Lin Zhu, a fare un’enorme differenza. Subito sotto di un break, la ceca recupera e poi controlla agilmente la situazione, per poi dominare nel secondo parziale e chiudere in un’ora e 30 minuti. ATP Queen’s, Lorenzo Musetti si sfoga ...

