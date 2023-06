WTA Berlino 2023 | Sakkari e Kvitova vincono e convincono | sono in semifinale

(Di sabato 24 giugno 2023) Favorite nei rispettivi quarti di finale, Mariae Petranon hanno affatto deluso le aspettative: la tennista greca, che contro Marketa Vondrousova aveva subito una sconfitta dura da digerire nel WTA 1000 di Roma, si è rifatta con gli interessi nel WTA 500 die ha trionfato con il punteggio di 7-6 6-1, venendo a capo di un primo set molto complesso e poi dilagando nel secondo. “Una delle mie migliori prestazioni stagionali“, ha commentato la numero 7 del mondo nell’intervista in campo: per lei si tratta della terzastagionale, dopo quelle perse nei prestigiosi WTA 1000 di Indian Wells e di Madrid. Bene anche, che sull’erba in carriera qualcosina l’ha vinta: campionessa a Wimbledon nel 2011 e nel 2014, l’ex numero 2 del mondo ha fatto fuori una Top 5 – seppur ...

Tennis, possibili vincenti Rune in de Minaur - Rune (Queen's) Zverev in Bublik - Zverev (Halle) Bautista Agut in Bautista Agut - Rublev (Halle) Kvitova in Garcia - Kvitova () Krejcikova in ...Il programma e gli orari del palinsesto sportivo in tv di oggi, sabato 24 giugno. Proseguono a Cracovia i Giochi Europei 2023, mentre i tornei di tennis in Germania (Atp Halle e) e in Inghilterra (Atp Queen's eBirmingham) sono giunti alle battute finali. Spazio anche al nuoto con il Settecolli. Ad Assen va in scena il Gran Premio d'Olanda di MotoGP, l'ultimo ...

Tennis, è tempo di semifinali nei quattro tornei che rappresentano un sostanzioso antipasto di Wimbledon: pronostici.