Wta Bad Homburg 2023 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di Bad, evento in programma dal 25 giugno al 1° luglio sull’erba tedesca. A guidare il seeding è la numero uno al mondo Iga Swiatek, che non ha un gran feeling con una superficie come l’erba ma è sicuramente tra le più accreditate per la vittoria finale. Le altre teste di serie più alte sono le russe Samsonova e Alexandrova e la bielorussa Vika Azarenka. Tante anche le azzurre al via, da Elisabetta Cocciaretto a Martina Trevisan, passando per Lucia Bronzetti. Iltotale dell’evento che si svolgerà in Germania è di €238.130, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ...