Wagner si ribella al Cremlino | È guerra civile | Prigozhin verso Mosca | la città si blinda | Ultimatum ai mercenari | Potete ancora

24 giu 15:45 Russia, ultimatum ai mercenari: "Potete ancora deporre le armi" I mercenari della'possono ancora deporre le armi ed evitare la punizione, visti i loro meriti precedenti in ...Lo scrive su Telegram uno dei canali legati a, diffondendo le immagini di un elicottero russo che sarebbe stato abbattuto a Voronezh dai mercenari di Prigozhin dopo che quest'ultimo li aveva ...Ore 12.00 A Mosca compaiono i primi mezzi pesanti militari alla periferia della città Ore 11.55 Scontri tra le milizie dellae l'esercito russo sono in corso in diverse città a sud della ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 486. Resa dei conti tra la brigata Wagner e la Russia. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, lancia un appello a "fermare" il comando militare del Cremlino, a ...