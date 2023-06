Wagner si ribella al Cremlino | E' guerra civile | Le forze di Prigozhin in marcia verso Mosca | la città si blinda e si prepara a sostenere

... la città russa vicina al confine ucraino caduta nelle mani della milizia. L'esplosione, scrivono diversi media ucraini su Telegram, è stata seguita da colpi d'arma da fuoco. In filmati ...Ore 12.00 A Mosca compaiono i primi mezzi pesanti militari alla periferia della città Ore 11.55 Scontri tra le milizie dellae l'esercito russo sono in corso in diverse città a sud della ...Leggi Anchesial Cremlino: 'E' guerra civile' - Gli uomini di Prigozhin 'a 500 km da Mosca': 'Siamo 25mila, pronti a morire - Putin: pugnalati, ci difenderemo Che cos'è - Il gruppoè un'...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 486. Resa dei conti tra la brigata Wagner e la Russia. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, lancia un appello a "fermare" il comando militare del Cremlino, a ...Sono sfociati in un'aperta insurrezione i contrasti dei mesi scorsi fra Prigozhin e i vertici militari russi - Per Putin, è la più seria sfida al suo potere dal suo insediamento al Cremlino ...