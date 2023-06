Wagner si ribella al Cremlino | E' guerra civile | Gli uomini di Prigozhin a 500 km da Mosca | Siamo 25mila | pronti a morire | Putin

E' quanto riferito dalla portavoce dell'Alleanza atlantica, Oana Lungescu, in merito alla rivolta armata messa in atto dal gruppo paramilitare russo. 24 giu 11:37 Intelligence Gb: da...Situazione a dir poco incandescente in Russia, dove il capo dei mercenari del gruppoYevgeny Prigozhin ha scatenato una rivolta armata contro Ministero della difesa e il vertice dell'armata moscovita. Cosa è successo In sostanza il leader del gruppo paramilitare ha annunciato ...Poco dopo il comitato nazionale antiterrorismo ha aperto un procedimento penale contro il capo di" per invito alla ribellione armata" intimando a Yevgeny Prigozhin di " interrompere le azioni ...

Guerra Ucraina Russia ultime notizie di oggi: Wagner si ribella a Mosca. Putin: "Traditori saranno puniti" Virgilio Notizie

La guerra in Ucraina giunge al giorno 486. Resa dei conti tra la brigata Wagner e la Russia. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, lancia un appello a "fermare" il comando militare del Cremlino, a ...La milizia privata, impiegata nell'invasione in Ucraina e presente anche in Siria e Libia, si è ribellata al presidente russo Putin. Ecco quando è nata, chi ne fa parte e chi la comanda ...