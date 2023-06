Wagner contro Mosca | Gianandrea Gaiani | “Guerra civile? Più plausibile che Prigozhin stia ancora cercando l’accordo”

(Di sabato 24 giugno 2023) Laparla già di, ma visti gli equilibri delle forze in campo l’ipotesi di una marcia sudei miliziani di Yevgenynon sembra la più probabile. “Né si può dare per scontato che tutti gli uomini dell’ex “chef di Putin” gli saranno fedeli a tutti i costi, che siano pronti allaconnazionali che hanno avuto al loro fianco nelle battaglie del Donbass”, ragiona, ex corrispondente die oggi direttore della rivista specializzata Analisi Difesa. Che ritiene piùl’ipotesi di una trattativain corso tra il presidente russo Vladimir Putin e lo stesso“che ha scarse possibilità sul ...

E' Mohamed Dagalo a sfruttare il supporto della brigata nella guerra civile scoppiatail presidente de facto Abdel Fattah al - Burham. In tutte queste sue azioni laè sempre stata ...... il capo della milizia privata di, impegnata in Ucraina , che venerdì sera ha annunciato la rivolta armatail regime di Mosca. Dopo aver occupato senza sparare un colpo Rostov, ...MOSCA (RUSSIA) " Il gruppo di mercenariha occupato il quartier generale dell'esercito russo a Rostov. Lo annuncia in un video su ...Prigozhin è stato aperto un provvedimento penale per un ...

La rivolta della Wagner contro Putin, minuto per minuto AGI - Agenzia Italia

Un deposito di carburante a Voronezh è stato bombardato ed ha preso fuoco; l'incendio è divampato interessando tutta l'area circostante ...Rostov sul Don (Russia), 24 giu. (askanews) - Immagini giratea Rostov sul Don, città del Sud della Russia e sede del quartier generale delle operazioni ...