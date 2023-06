Volleyball Nations League | Caponeri | “Settimana positiva Polonia? Vogliosi di riscatto”

(Di sabato 24 giugno 2023) Vigilia diper gli azzurri che domani affronteranno la. A parlare in conferenza stampa presentando la sfida, il Vice De Giorgi, Massimo: “E’ stata unapiù chesia dal punto di vista dei risultati che della crescita. Per noi era importante entrare tra le otto, ora siamo dentro e vogliamo rimanerci. Le prime tre gare sono state tre vittorie comunque non semplici, siamo stati bravi a interpretarle nella maniera giusta e questo ci ha portati ad ottenere ciò che cercavamo”. Poi ha proseguito: “Domani sarà una partita difficile, affrontiamo una squadra piena di campioni,di riscattarsi dalla sconfitta di oggi con gli USA, sarà una partita difficile. Leon e Kuerk sono solo alcune tra le ...

In Aggiornamento: Rotterdam (Olanda). Prosegue il cammino di crescita dell'Italia di Ferdinando De Giorgi che si avvia verso la conclusione della week 2 diLeague con un bottino di tre vittorie su tre, ottenute tutte col punteggio di 3 - 0 rispettivamente su Iran, Cina e Serbia. A chiudere la seconda settimana di impegni internazionali ...ITALIA - POLONIA 25 GIUGNO 2023 ORE 12.30

Gli azzurri sono pronti a tornare in campo a Rotterdam. Oggi, venerdì 23 giugno, alle ore 20.00 si gioca Italia-Serbia, incontro valido per la prima fase della Volleyball Nations League maschile 2023.Si gioca oggi, venerdì 23 giugno alle ore 20.00, Italia-Serbia, match valido per la prima fase della Volleyball Nations League maschile 2023. Dopo i convincenti successi contro Iran e Serbia, gli azzu ...