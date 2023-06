Voglio crederci | la recensione | su Netflix una commedia romantica scontata

Leggi su movieplayer

(Di sabato 24 giugno 2023) Ladi, film originalche ci racconta dell'amore nascente tra una bella editor e un famoso fotografo, all'insegna degli stereotipi in una Turchia da cartolina. No, non stiamo parlando del secondo film tratto dall'amatissima serie televisiva di X-Files, che portava come sottotitolo nonché dichiarazione d'intenti proprio, bensì di una nuova produzionesbarcata nel folto catalogonelle vesti di original. Una produzione battente bandiera turca, cinematografia che sia sul grande che sul piccolo schermo si sta ritagliando uno spazio sempre più numeroso di affezionati, come conferma anche la recente serie televisiva La ragazza e l'ufficiale, trasmessa in prima serata dai nostri palinsesti. ...