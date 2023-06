«Vladimir Putin ha lasciato Mosca» Le voci sulla stampa ucraina mentre prosegue l’avanzata degli uomini di Prigozhin 

(Di sabato 24 giugno 2023) Il presidente russoavrebbeper spostarsi verso Valdai, città del nord-Ovest del Paese a metà strada tra la capitale e San Pietroburgo. Lo scrive il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda, che cita un «interlocutore di alto livello» dei servizi speciali ucraini. Da parte russa non vi sono al confermo conferme né smentite in proposito,le milizie del gruppo Wagner sotto la guida di Yevgenyproseguono la loro avanzata dentro il territorio russo, e le forze dell’esercito disi preparano ad affrontarle per fermare l’apparente tentativo di colpo di Stato. Nelle scorse ore, il portavoce della presidenza Dmitry Peskov aveva riferito cheseguiva l’evoluzione della situazione dal Cremlino. Questa mattina ...

Prigozhin ha rivendicato stamattina di aver preso il controllo dei siti militari di Rostov - sul - Don e il presidenteha riconosciuto che la situazione lì rimane "complicata" per le ...Poi è sceso in campo direttamente il Cremlino: il presidente'è stato informato sulla situazione intorno a Prigozhin' e 'si stanno prendendo le misure necessarie" Poco dopo il comitato ...Ma Prigoin si difende, insistendo sul fatto che il suo obiettivo sono solo i vertici militari, non. Ma l'ascesso che si è formato in questi mesi è troppo grande per essere sgonfiato e ...

Parla l'ex speechwriter di Putin: 'Ci sarà un golpe entro un anno' Agenzia ANSA

ROMA, 24 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin "sta lavorando normalmente al Cremlino", dopo che il Gruppo Wagner ha giurato di rovesciare gli alti vertici militari del Paese. Lo ha dichiarato il p ...Il tradimento di Wagner riaccende i riflettori su Yevgeny Prigozhin, l'ex "cuoco di Putin": chi è e come è arrivato a capo del gruppo di mercenari ...