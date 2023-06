Vittorio Feltri | «La libertà di un giornalista si misura dalla busta paga»

(Di sabato 24 giugno 2023)compie ottant’anni. Fabrizio Roncone lo intervista per il Corriere della Sera: Stai per lasciare Libero, se ho capito bene. «Sì, sto per tornare al Giornale, che sarà diretto da Alessandro Sallusti. A me hanno proposto di tenere l’omelia della domenica, e di gestire una “stanza”, tipo quella di Montanelli». Per spostarti hai chiesto un aumento agli Angelucci, i nuovi proprietari? «No. Ma ho preteso lo stesso stipendio. Che è già molto alto. I soldi mi interessano». Prosegui. «Ladi unsipossibilità che hai di andare da un sarto e farti fare un buon abito su». Sai che ci sarà dibattito, su questa affermazione. «Non me ne frega niente». Quando è ...

La segretaria del Partito Democratico non perde occasione per sparare bischerate. La sua ultima boutade è addirittura clamorosa per insensatezza. Ha dichiarato col sorriso sulle labbra che gli sfigati ...Anche, amico per molti anni della scrittrice, si è messo nei panni degli studenti per raccontare la sua Oriana Fallaci Oriana la vidi, più che la conobbi, per la prima volta all'..."Cancella l'esame di maturità": l'appello dia Giorgia Meloni

Feltri: «I miei 80 anni. Mia moglie Mai tradita, talvolta ho diversificato. Ma con il sesso ho chiuso: che... Corriere della Sera

Vittorio Feltri compirà 80 anni il 25 giugno, ma è sempre in movimento. Dopo tanti anni come direttore di Libero sta per tornare al Giornale, che sarà diretto ...Torna il “Bamba della settimana”, l’anti-premio di Vittorio Feltri che per l’occasione è dominato dalle gaffe di Joe Biden (ed Elly Schlein) ...