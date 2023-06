Vittorio Feltri compie 80 anni | “Con il sesso ho chiuso Mi interessano i soldi”

compie 80 anni e per celebrarlo abbiamo chiesto a chi lo conosce bene e ha lavorato con lui in varie stagioni del "feltrismo", che ormai ha fatto scuola. Ne è emerso il ritratto di un "...Il Corsera lo intervista per i suoi ottant'anni: "Raddoppiai le copie del Giornale e Berlusconi mi cedette il 7% dell'azienda, mi ha fatto diventare ricco"compie ottant'anni. Fabrizio Roncone lo intervista per il Corriere della Sera: Stai per lasciare Libero, se ho capito bene. "Sì, sto per tornare al Giornale, che sarà diretto da ...La segretaria del Partito Democratico non perde occasione per sparare bischerate. La sua ultima boutade è addirittura clamorosa per insensatezza. Ha dichiarato col sorriso sulle labbra che gli sfigati ...

Feltri: «I miei 80 anni. Mia moglie Mai tradita, talvolta ho diversificato. Ma con il sesso ho chiuso: che... Corriere della Sera

Vittorio Feltri compirà 80 anni il 25 giugno, ma è sempre in movimento. Dopo tanti anni come direttore di Libero sta per tornare al Giornale, che sarà diretto ...Lo storico giornalista lascerà Libero per iniziare una nuova avventura editoriale, per lui si tratta di un ritorno al passato.