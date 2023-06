Vite al limite | il giovane paziente si toglie la vita all’improvviso | l’hanno ritrovato così

Leggi su howtodofor

(Di sabato 24 giugno 2023) Ennesima tragedia daal, il programma si tinge di grande dolore con una morte clamorosa. Ilsi è tolto la. Il programma, mandato in onda da Real Time, ha sicuramente riscosso un grande successo perché ci ha portato al centro di storie incredibili e spesso di redenzione. Stavolta però il racconto è drammatico e la fine decisamente tragica. La storia che vi stiamo per raccontare è quella di James Bonner che era arrivato a superare i 290 chilogrammi di peso. Con l’aiuto del dottor Younan Nowzaradan il ragazzo era riuscito a rialzare la testa, ma poi per lui la fine è stata veramente molto cruda. Dopo aver partecipato alla sesta stagione del programma la suaè parecchio cambiata, fino a che sono stati numerosi i punti interrogativi ...