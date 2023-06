Violenza sulle donne | una su tre subisce abusi da parte del partner

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 24 giugno 2023) Una donna su tre. Secondo i dati del 2021 dell’Oms (Organizzazione mondiale della salute) nel mondo, nel corso della sua vita una donna su teviolenze fisiche e/o sessuali, principalmente dadi unintimo. Il report “vittime di”, pubblicato dal dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno lo scorso marzo, ha evidenziato come in Italia si registri un trend in crescita per le violenze sessuali. I dati Istat (2019) evidenziano come in Italia è più che mai radicato il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità dellasessuale subitaDal 2020, anno nel quale si è registrato il dato minore (4.497), l’incremento è stato significativo e si è attestato, nel 2022, a 5.991 ...