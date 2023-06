Vincolo triennale docenti | ecco chi dal 2023 non potrà fare domanda di mobilità

(Di sabato 24 giugno 2023) In Senato voto di fiducia posto da governo sul decreto legge Pa che diventa legge: diverse le disposizioni per la scuola. Fra queste quella relativa alper i neoassunti, che viene posticipato al prossimo anno scolastico. L'articolo .

Quando non si applica ilIlnon si applica al docente che dovesse essere perdente posto, al docente con grave disabilità o che sia referente di un familiare o convivente con ...È previsto inoltre il ritorno delsulla mobilità del personale, dal prossimo anno. Viene ridisegnato il concorso ispettivo. L'associazione europea Radamante ritiene illegittimo ...... il comma dell'articolo 5, allo scopo di garantire la continuità didattica ed educativa dei docenti di sostegno destinatari di nomina a tempo determinato, introduce ildella ...

Per completezza di informazione, come detto sopra, ricordiamo alla lettrice che, durante i cinque anni di blocco, potrà presentare domanda: di trasferimento per posto di sostegno (fermo restando che ...Dopo la Camera, anche il Senato dà il via libera al decreto PA. L’Aula di Palazzo Madama ha votato la fiducia posta dal governo sull’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 22 a ...