VIDEO MotoGP | GP Olanda 2023 | highlights e sintesi Sprint Race Doppietta italiana con Bezzecchi-Bagnaia

(Di sabato 24 giugno 2023) Un sabato trionfale per l’Italia nel GP d’, sul circuito di Assen. Marco, dopo la pole position di questa mattina, ha vinto per la prima volta in carriera una, battendo Francescoche è calato nella parte centrale della gara e nel finale non è riuscito a rimontare. Si tratta comunque di una gara positiva per Pecco, che ha allungato nel Mondiale nei confronti di Jorge Martin, giunto sesto. Sul podio un grande Fabio Quartararo con la sua Yamaha: il francese ha dato tutto e ha concluso sfinito questa, a dimostrazione che servono dei mezzi miracoli per fare questi risultati con la sua moto. Qualche buon segnale arriva anche da Enea Bastianini che partendo diciottesimo ha recuperato fino all’ottava posizione. Decimo invece Luca Marini che è stato ...