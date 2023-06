Video matrimonio Bastoni | i giocatori dell' Inter cantano l' inno

(Di sabato 24 giugno 2023) Molti calciatorisi sono ritrovati al resort 'Borgo Egnazia', a Savelletri di Fasano, in Puglia, per festeggiare ildi Alessandroe Camilla Bresciani, già celebrato lo ...

Molti calciatori dell'Inter si sono ritrovati al resort 'Borgo Egnazia', a Savelletri di Fasano, in Puglia, per festeggiare ildi Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani, già celebrato lo scorso 1 giugno. Ad animare la serata il cantante de Il Pagante Eddy Veerus, che ha cantato l'inno nerazzurro con lo sposo, ...Unin grande stile, organizzato in Puglia alla presenza di parenti, amici e compagni di ... Quello che però doveva essere unprivato è diventato virale sui social, si vede il difensore ...Nelle utime ore è apparso online undi Bastoni che, festeggiando con i suoi amici, ha iniziato a cantare cori contro la Juve. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ...

Video, matrimonio Bastoni: cori anti-Juve coi compagni La Gazzetta dello Sport

Il difensore dell’Inter insieme ad altri compagni di squadra ha cantato «Chi non salta è un gobbo juventino» e pure «Ma dove vai se la Champions League non la vinci mai» ...Nel corso della festa del matrimonio di Bastoni, il difensore dell'Inter e i suoi compagni di squadra hanno intonato cori anti Juve ...