Protagonista ai Giochi Europei di Cracovia 2023, l'ex tennista nbsp;Jerzy Filip, ora impegnato nel padel, parla della sua rinascita e del periodo difficile seguito a un infortunio al ginocchio. Guarda il ...Protagonista ai Giochi Europei di Cracovia 2023, l'ex tennista nbsp;Jerzy Filip, ora impegnato nel padel, parla della sua rinascita e del periodo difficile seguito a un infortunio al ginocchio. Guarda il ...

Video, Janowicz a Berrettini: "Gli auguro di essere forte, io non mi alzavo dal divano..." La Gazzetta dello Sport

Researchers in Residence present projects including a typeface inspired by Celtic words for the landscape, and video-game visuals to recognise deep-sea life.