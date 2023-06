Viaggio in Sardegna | tre cantine e vini da non perdere

Ducati ha organizzato per i 73 partecipanti un'esperienza diin moto della durata di sette giorni alla scoperta del nord della. L'itinerario ha toccato alcune delle località come ...Unlungo una settimana nel nord dellaper i 73 partecipanti. Un itinerario che ha permesso di raggiungere Olbia, La Maddalena e Stintino, alcune affascianti località dell'isola e ...... secondo la prospettiva asincrona che caratterizza il festival: "Villaggio di banditi" di Lars Madsén, in collaborazione con la Cineteca Sarda, episodio di una serie intitolata "in" ...

Viaggio in Sardegna: da Tharros al lago Omodeo Vanity Fair Italia

Il World President Tour & Meeting è un evento annuale rivolto ai presidenti dei Ducati Official Club. Presenti nell’edizione del 2023 73 partecipanti da 24 nazioni, impegnati lungo un percorso itinera ...Un'intera settimana dedicata interamente alla passione Ducati. È questo il concetto che dà vita al World President Tour & Meeting, l'evento annuale riservato ai presidenti dei Ducati Official Club, ch ...