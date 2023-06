Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)DEL 24 GIUGNOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL NODO CON LA A24-TERAMO E IL BIVIO PER L’AUTOSTRADA DEL SOLE IN DIREZIONE NAPOLI, RACCOMANDIAMO PRUDENZA; PROSEGUENDO SULLA A1 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRASUD E VALMONTONE; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPETRA E PALIDORO, SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E PONTE GALERIA, E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA; CI SPOSTIAMO INFINE SUL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; E APER LO SVOLGIMENTO DEL PREMIO CINEMATOGRAFICO “LA PELLICOLA D’ORO”, PER ...