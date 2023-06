Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)DEL 24 GIUGNOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE, DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CASSIA E TRIONFALE, IN INTERNA A PARTIRE DALLA TUSCOLANA FINO ALL’USCITA PER LA PONTINA; SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPETRA E PALIDORO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO RALLENTATO LUNGO LA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ ...