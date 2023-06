Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)DEL 24 GIUGNOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAIZONESUD, SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; CIRCONE CHE SI VA INTENSIFICANDO SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA TUSCOLANA FINO ALL’USCITA PER LA PONTINA; SULLA STESSA PONTINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPETRA E PALIDORO; SEGNALIANO INFINE TRAFFICO RALLENTATO SUI TRATTI EXTRA URBANI ...