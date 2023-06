Viabilità Roma Regione Lazio del 24-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 giugno 2023)DEL 24 GIUGNOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI. PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, AD APRILIA IN PROVINCIA DI LATINA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE “FESTA DI QUARTIERE IN ONORE DEI SANTI PIETRO E PAOLO”: FINO A DOMANI 25 GIUGNO ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA UGO LA MALFA A PARTIRE DALLE ORE 07:00 E FINO ALLE ORE 24:00, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ ...