Vekic-Kvitova in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Berlino 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 24 giugno 2023) Donnaaffronterà Petranelladel WTA 500 di, in programma dal 19 al 25 giugno. Prosegue alla grande la stagione del rilancio della tennista croata dopo un infortunio che nel periodo post-covid l’aveva tenuta lontana dai campi per diversi mesi. Un risultato che le permetterà in ogni caso di rientrare nelle prime 20, con la possibilità di migliorare il best ranking di n°19. Certo, contronon sarà facile. Parliamo di una due volte vincitrice di Wimbledon, che sull’erba ha appunto ottenuto i migliori risultati in carriera. Dopo qualche fastidio fisico che non le aveva permesso di competere a buoni livelli sul rosso, la ceca è tornata in forma per l’appuntamento più importante della sua stagione, probabilmente: i Championships. PROGRAMMA E ...