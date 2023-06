Vacanze sicure | come non affittare stanze ‘fantasma’ o essere truffati’ | i consigli della polizia

(Di sabato 24 giugno 2023) L’estate sta ormai entrando nel vivo e il desiderio di vacanza è quantomai sentito. Ora, non sono pochi coloro che decideranno di organizzare il proprio soggiorno in autonomia, magari affittando una casa. Tuttavia, la possibilità di incorrere in spiacevoli truffe non è da escludere. Al fine di evitare simili inconvenienti, lapostale e Airbnb, il portale online di case vacanza, hanno rinnovato loro collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazione delleonline. Il testimonial dell’iniziativa Marco Camisani Calzolari. Quali sono le spiagge più belle vicino Roma? L’elenco completo La campagna contro le truffe estivedi Stato e Airbnb Fermo restando che sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le, questa ...

... utilizzare siti web sicuri, evitare di condividere dati sensibili su email none prestare ... "I diritti dei consumatori nel caso di viaggi esono tutelati da diverse leggi e regolamenti, ...... i truffatori possono contattare le persone telefonicamente con offerte distraordinarie o ... utilizzare siti web sicuri, evitare di condividere dati sensibili su e - mail none prestare ...... utilizzare siti web sicuri, evitare di condividere dati sensibili su e - mail none ... I diritti dei consumatori " I diritti dei consumatori nel caso di viaggi esono tutelati da diverse ...

Vacanze sicure, Airbnb e affitti brevi a prezzi folli a Roma: ecco i 7 consigli della polizia per evitare le truffe Corriere Roma

L’estate sta ormai entrando nel vivo e il desiderio di vacanza è quantomai sentito. Ora, non sono pochi coloro che decideranno di organizzare il proprio soggiorno in autonomia, magari affittando una c ...Polizia postale e Airbnb diffondono le regole per non essere ingannati: «Occhio alle conversazioni via email o WhatsApp e ai prezzi troppo competitivi per Ferragosto» ...