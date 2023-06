Va a dar via il c***o Enrico Bertolino | clamoroso vaffa al presidente della Repubblica

(Di sabato 24 giugno 2023), attore e autore milanese, la sera del disastro di Ustica, il 27 giugno 1980, alle 20.59, era un giovane aviere in servizio presso il Monte Venda. E ora racconta in una intervista al settimanale Oggi spiega cosa ci faceva nella base militare: "Mio padre aveva corrotto un maresciallo per farmi fare la leva in Aeronautica. Roba da poco, allora si mandavano le piante", prosegue l'attore. "Ma mi sa che avesse sbagliato pianta, magari era una graminacea. Così diventai controllore di volo nelle viscere del Monte Venda, dalle parti di Vo' Euganeo. La base è stata smantellata a fine anni Novanta, anche per un piccolo problema". Quella base, prosegue, "era un luogo nevralgico con centinaia di addetti, aveva la responsabilitàdifesa aerea fino a Roma. Fu anche il primo focolaio di ...

... perché è tanti anni che sono; poi anche il corteggiamento del direttore che dura da tanti anni,... Ne parlano tutti bene e speriamo di riuscire subito a creare un gruppo coeso che possafastidio ...... per scegliere un nuovo giornale se l'articolo è rifiutato, e così. Quindi, spero che lei possa ... non senza però aver risposto al messaggio originale invitando a sottomettere un lavoro, per...... evitare una rottura e trovare laseppur stretta di una intesa. A questo obiettivo lavora l'... individuando un meccanismo di "copertura previdenziale" eluogo alla cosiddetta "staffetta ...

Enrico Bertolino, il vaffa al presidente della Repubblica: "A dar via il c***o" Liberoquotidiano.it

Inizierà a giorni la seconda fase dei lavori per la messa in sicurezza del Cavo Cerca, avviata nel dicembre 2022 in via Annona nel tratto compreso tra Via Mantova e Via Lucchini. Tombinato in ampi tra ...PESCARA – All’alba di questa mattina, dopo un inseguimento lungo le vie del centro cittadino, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pescara, hanno arrestato un giovane originario ...