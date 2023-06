Uomini e donne | Armando Incarnato fa una foto con una fan ma scatena la vendetta del marito di lei | ” Mi ha dato la multa | è abuso di potere”

(Di sabato 24 giugno 2023) Ho visto lei che fa lacon lui, che sorride a lei, cheme. Questa potrebbe essere la perfetta rivisitazione del brano di Annalisa “Mon Amour” per ciò che è successo nelle scorse ore ad. Il cavaliere del trono over del daiting showè stato protagonista di uno spiacevole inconveniente. Attraverso un video caricato sui socialha ammesso di esser statoto da un poliziotto, che è ildi una fan che il giorno prima aveva voluto fare unacon lui: “Buongiorno, come state? Spero bene. Ragazzi ma ci potevamo mai far mancare questo? Eh, è estate…Cinque punti dalla patente e 185,50 euro di verbale. Se ne sono andati pure tra l’altro. Mò il problema non è tanto il ...

Insieme a numerosi altri personaggi:osservati e amati, le loro onde di malinconia e di delusione, la loro impazienza e disperazione, la loro angoscia di non ridere mai più per un uomo ...Finché la morte dei cinque(prossimamente l'editoriale sul perché lehanno un'aspettativa di vita più alta) non è stata accertata " ed era ancora lecito comportarsi come se fossimo ...Armando Incarnato , cavaliere del trono Over di, è in vacanza in Calabria . Ma il cavaliere ha dovuto far fronte a una brutta avventura poiché, stando alle sue parole, si è sentito vittima di abuso di potere dopo essere stato ...

Eugenia Rigotti, ex di Uomini e Donne, a Temptation Island: lavora con Maria De Filippi Fanpage.it

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Simona Ventura si è raccontata in una lunga intervista in cui ha toccato diversi aspetti della sua vit ...Armando Incarnato, cavaliere del trono Over di Uomini e Donne, è in vacanza in Calabria. Ma il cavaliere ha dovuto far fronte a una brutta avventura poiché, stando alle ...