Union Berlino su Gosens | il tedesco torna a casa?

(Di sabato 24 giugno 2023)potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell’. Il lateraledopo tanti anni in Italia ad alto livello, in nerazzurro tra Atalanta e Inter, è pronto al ritorno in patria. L’occasione potrebbe venire a crearsi in quantogià vicino a salutare Milano nelle scorse sessioni, non è un titolare dell’Inter, con Inzaghi che alspesso preferisce Dimarco. Robin, per andare ai prossimi Europei, dopo aver saltato il Mondiale in questa stagione, ha bisogno di giocare titolare. Da questa esigenza di maggior spazio del laterale si sta creando l’opportunità di un ritorno in Germania.su: dalle sfide alla DDR alla Champions grazie all’amore dei tifosi Ai tempi della DDR, ...

Le piste più calde sono quelle di Brozovic e Gosens , uno in orbita Al - Nassr, l'altro destinato all'. Marotta valuta il croato 25 milioni, gli arabi non vanno oltre i 18: la sensazione ...... finito prepotentemente nel mirino dell'. La qualificazione alla prossima Champions League da parte della formazione della capitale tedesca ha posto l'esigenza di alzare il target degli ...Commenta per primo Si infiamma il mercato intorno a David Datro Fofana. Secondo quanto riportato da Footmercato ,, Lille, Strasburgo e Nizza sono i club che hanno già mostrato il loro interesse al Chelsea per la 20enne punta arrivata a Londra nello scorso mercato invernale.

Gosens, addio Inter L’Union Berlino dà il via alle trattative Tuttosport

Il Milan non si aspettava un epilogo nerazzurro per Marcus Thuram "e adesso dovrà leccarsi le ferite per trovare un attaccante" sottolinea con una punta d'amarezza ...Il giocatore ha scelto di lasciare l'Inter per diversi motivi, ma uno è pù importante degli altri: ecco tutti i dettagli ...