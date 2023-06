sconfitta per 3 - 2 scioccante contro la Moldavia ha fatto inguaiare Wojciech Szczesny . Tre gol presi solo nel secondo tempo: la rimonta subita con la sua Polonia ha fatto scatenare i tifosi. Il ...Secondoprima ricostruzione riportata da 'Sanremo news', il rogo potrebbe essere partito da lì, non si sa se a causa dio altro. Secondo quanto riferito, invece, da 'riviera24', l'...Con questo articolo nascenuova rubrica di CinecittàNews: " Profondo Thriller ". Il titolo prende a prestito l'aggettivo ...sentiamo "noir" finiamo subito per associarlo a detective dalla...

Una sigaretta inguaia Szczesny: cosa è successo dopo il ko con la Moldavia Corriere dello Sport

Il portiere della Juve è finito sotto i riflettori dopo la sconfitta inaspettata nelle qualificazioni per i prossimi Europei ...Un incendio è divampato stamane in un palazzo tra via Acapulco e via Vittorio Emanuele II, a pochi passi dal centro di Bordighera (Imperia). (ANSA) ...