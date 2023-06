Una donna è stata trovata morta nel cortile di casa

A seguito del rogo era mancato Franco Arrigoni, 94enne originario di Vercelli e due settimane dopo anchecon l'Asl2 che aveva specificato che il quadro clinico che aveva portato al decesso ...... al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Castelnovo Sotto, a cui lanel corso disofferta deposizione ha raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura di ...La moglie del sindaco Gian Carlo Muzzarelli , lache in questi anni di malattia ha dimostrato a tuttiforza e un amore per la vita straordinari. Il vescovo dall'altare ha ricordato tanti ...

Lecce, il corpo di una donna senza vita ritrovato nel cortile del palazzo dove abitava: “Forse caduta… Il Fatto Quotidiano

Le chiede un regalo per il matrimonio, ma non la invita alla cerimonia. Ecco quanto accaduto a una donna che ha "denunciato" l'accaduto sui social. Le due erano compagne di ...Morillo De Dallan, 43 anni, si è allontanata da casa, a Riese Pio X, ieri sera, venerdì 22 giugno. Indossava una t-shirt arancione, un paio di pantaloni jeans blu e scarpe nere ...