Un mercenario della Wagner prova ad uccidere Prigozhin con un pugnale e lo ferisce al volto

Prigozhin è il proprietarioConcord Management eConcord Catering, due società che ... Senza contare che la morte di unin battaglia fa sempre meno rumore che quella di un soldato ...( GUERRA RUSSIA - UCRAINA, TUTTE LE NEWS IN DIRETTA ) La "propaganda"Russia "Per molto tempo ... approfondimento Yevgeny Prigozhin, chi è il capo del gruppoWagner FOTOGALLERY Getty/...Gli Usa osservano da vicino la situazione in Russia e lo scontro tra il leader del gruppoYevgeny Prigozhin e i generali russi tra cui il ministroDifesa Sergei Shoigu e il capo di ...

Chi sono i mercenari del Gruppo Wagner, legione "fantasma" Avvenire

Quando l'ex detenuto imprenditore del cibo, estende i suoi interessi economici ai mercenari che mette a disposizione del Cremlino e delle sue avventure nel mondo, offrendo alla sempre più aggressiva ...Prigozhin ha svolto molti ruoli per Putin, suo protettore per due decenni. È stato il cuoco, il sommelier, il faccendiere e il mercenario signore della guerra di Putin, ma il suo ruolo più importante ...